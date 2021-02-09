"عطاشى".. مي كمال تكشف سر عدم تقديمها أغنية والدتها عفاف راضي كاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"عطاشى والمية بلاش، آه يا عيني يا عيني، وحبيبي من يومها ماجاش، والناس قال يحسدونا يا عيني، على إيه ما أدينا عطشانين".. واحدة من 16 أغنية كتبها الشاعر عبد الرحيم منصور ولحنها المبدع بليغ حمدي في أوائل السبعينات، وغنتها الفنانة عفاف راضي، قبل أن تعود ابنتها المطربة مي كمال لتقديمها بصوتها.

مي كمال في تصريح خاص لـ"الخليج 365" فسرت سبب اختيارها تقديم بعض مقاطع الأغنية، وقالت: "نحن نعيش حاليا عصر الديجيتال والسوشيال ميديا بإيقاعها السريع، وهناك مؤثرات عديدة جعلت من الصعب متابعة أغنية تصل مدتها إلى 15 دقيقة، وبالتالي فضلت تقديمها بهذا الشكل البسيط مع المحافظة على موضوعها الجميل".

وأضافت: "كنت حريصة جدا على خروج الأغنية بأبسط شكل ممكن، حتى على مستوى موسيقاها، ولهذا قمت بغنائها بمصاحبة العود والدف النوبي، وخاصة أني مؤمنة بمبدأ أنه كلما كان الموضوع أبسط، كانت النتيجة أحلى".

وطرحت مي كمال مؤخرا الأغنية، بعد حذفها المقطع الأخير بها، والذي يقول: "سقينا ياما والله سقينا، ومحدش فكر يسقينا، وغريب لو طلب الميه، نسقيه من دمع عنينا، اسقوني ولو ميه معاكم.. عطاشى آه يا عيني يا عيني، ده حبيبي ياما والله سقاكم.. عطاشى آه يا عيني يا عيني".