محمد أنور يجري عملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان محمد أنور، عن إجرائه عملية جراحية مؤخرا، دون أن يعلن تفاصيلها.

وكتب أنور، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "أي واحد في العادي لما بتسأله إيه من نعم ربنا نفسك تكون عندك، أغلب الناس بيتمنى نعم كتير، وقليل اللي بيفكر في أهم نعمة وهي نعمة الصحة، للأسف دي النعمة الوحيدة اللي مابتفكرش فيها غير لما يجيلك مرض أو تعمل عملية".

تابع: "ساعتها بتلاقي أبسط الأشياء اللي كنت بتعملها عادي زي دخول الحمام أو النوم بقى حلم من أحلامك، وساعتها بتتمني من ربنا زوال كل النعم اللي عندك بس ترجعلك صحتك".

أضاف: "معلش مش قصدي أبقى عميق والله، بس أصل أنا عملت عملية صغيرة أوي واتعلمت منها كتير أوي، فقولت أكتب الكلام ده عشان لما أبقى كويس وأنسى النعمة دي الفيس بوك يفكرني".

وعُرض مؤخرًا للفنان محمد أنور مسلسل "إسعاف يونس"، من بطولة الفنانة سارة سلامة وهناء الشوربجي ومنة عرفة ومحمد علي رزق، وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة وأحمد فهمي وعبير صبري ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي وكريم محمود عبد العزيز خلال الحلقات القادمة، والعمل من إخراج معتز التوني.