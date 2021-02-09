"كنت حزين ومأذي نفسيا".. أول تعليق من تامر حسين بعد اعتذار رامي صبري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الشاعر تامر حسين، قبوله اعتذار المطرب رامي صبري، له ولصديقه الملحن عزيز الشافعي، بعد الأزمة التي حدثت بينهم خلال الفترة الماضية حول أغنية "شكرا" للهضبة عمرو دياب والتي ضمن ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ".

وكتب صبري، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "هو ده رامي صبري اللي أنا أعرفه.. كان يهمني توضيح الحقيقة للجمهور المحترم اللي البعض منه تخيل أننا ممكن نعمل تنازل لأي فنان أو ناخد مُقابل وندي الأغنية لمطرب آخر، وكنت حزين ومأذي نفسيا من الموضوع ده".

أضاف: "حقك عليّا لو اتكلمت في البرامج بحدة شوية، أو اتكلمت بلهجة مش لهجتي معاك ولا مع أي زميل، بس ده من زعلي إنك ماوضحتش كل ده ببوست وتبرأ ذمتنا وسمعتنا وإحنا فعلاً داخلين على أيام مُفترجة، وفكل البرامج قلت إنك أهم صوت في جيلك ما أنكرتهاش، وربنا يوفقك ويكرمك ويبعد عن الجميع أي خلافات ومشاكل".

تابع: "عايزين نفن ونسعد الناس المحترمة اللي بتثق في ذوقنا فنيا ونستغل الوقت في النجاح وبس، مش مستاهلة خصام وزعل، الناس بتموت وحصل خير، وأسرتك الكريمة فوق راسي ومالهمش علاقة بمشاكلنا اللي أنت بتورطنا فيها أون لاين.. حبيبي يارا".

وقدّم رامي صبري، اليوم الثلاثاء، اعتذارا للملحن عزيز الشافعي، والشاعر تامر حسين، قائلا عبر "ستوري إنستجرام": "إحقاقا للحق وكل واحد ياخد حقه، أغنية (شكرا) للفنان الكبير عمرو دياب أنا فعلا كنت شغال فيها، لكن الأغنية مش ملكي قانونا، يعني مثلا محدش خد مني حقوق أو مقابل مالي أو أخدت تنازل رسمي".

أضاف: "عشان بس أبرأ تامر حسين وعزيز الشافعي من الحتة دي.. عزيز أنت ملحن كبير ونجحنا سوا، ماتزعلش من كلمة اتقالت في زعل، وإحنا داخلين على أيام مفترجة وشكلنا خدنا عين، ومن ساعة ما لحنت وكتبت أغنية (حياتي مش تمام) وإحنا مش تمام.. حبيبي يا عزوز وحبيبي يا تامر.. يلا حصل خير".

وكان رامي صبري أعلن عن عدم تعاونه مرة أخرى مع عزيز الشافعي، مشيرا إلى أن الأخير قام للمرة الثانية بأخذ أغنية "شكرا" منه أثناء عمله عليها، ومنحها للهضبة عمرو دياب، بنفس الشكل التوزيعي الذي عمل عليه، في حين أكد صانعي الأغنية تامر حسين وعزيز الشافعي أن حديثه ليس له أي أساس من الصحة.

وأعاد الفنان رامي صبري، غناء أغنية "شكرا" التي طرحها الفنان عمرو دياب ضمن أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، والتي كانت سببا في وقوع خلاف بين "رامي" والملحن عزيز الشافعي.

أغنية "شكرا" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم.