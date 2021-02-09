كيف علّقت أصالة على اقتراب وصول "مسبار الأمل" للمريخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علّقت المطربة السورية أصالة نصري، على اقتراب وصول "مسبار الأمل" الذي أطلقته دولة الإمارات في يوليو الماضي، إلى المريخ في أول رحلة فضائية نحو الكوكب في تاريخ العرب.

ونشرت أصالة مقطع فيديو للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "فخر واعتزاز.. أبسط مشاعرنا تجاه دولة شيوخها حملوا الأمانة ولأبعد حدود السماء.. ارتقوا وعملوا وفكروا وطوروا".

أضافت: "عاشت دولة الإمارات.. وطن يشع أمانا وجمالا وتقدما".

من ناحية أخرى؛ أعلن مسرح المجاز، عن تأجيل حفل النجمة أصالة مع شيرين عبد الوهاب، على مسرح المجاز بالشارقة حتى إشعار آخر، الذي كان مقررًا يوم الجمعة 19 فبراير، ضمن حفلات الموسم الجديد لأمسيات "هلا بالمجاز"، وذلك لحين إشعار آخر، وذلك حرصا على سلامة الجميع من تفشي فيروس كورونا.