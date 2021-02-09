رامي صبري يعترف: أغنية عمرو دياب ليست ملكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قدّم المطرب رامي صبري، اعتذارا للملحن عزيز الشافعي، والشاعر تامر حسين، بعد الأزمة التي حدثت بينهم خلال الفترة الماضية حول أغنية "شكرا" للهضبة عمرو دياب والتي ضمن ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ".

وكتب صبري، عبر "ستوري إنستجرام": "إحقاقا للحق وكل واحد ياخد حقه، أغنية (شكرا) للفنان الكبير عمرو دياب أنا فعلا كنت شغال فيها، لكن الأغنية مش ملكي قانونا، يعني مثلا محدش خد مني حقوق أو مقابل مالي أو أخدت تنازل رسمي".

أضاف: "عشان بس أبرأ تامر حسين وعزيز الشافعي من الحتة دي.. عزيز أنت ملحن كبير ونجحنا سوا، ماتزعلش من كلمة اتقالت في زعل، وإحنا داخلين على أيام مفترجة وشكلنا خدنا عين، ومن ساعة ما لحنت وكتبت أغنية (حياتي مش تمام) وإحنا مش تمام".

اختتم: "حبيبي يا عزوز وحبيبي يا تامر.. يلا حصل خير".

وكان رامي صبري أعلن عن عدم تعاونه مرة أخرى مع عزيز الشافعي، مشيرا إلى أن الأخير قام للمرة الثانية بأخذ أغنية "شكرا" منه أثناء عمله عليها، ومنحها للهضبة عمرو دياب، بنفس الشكل التوزيعي الذي عمل عليه، في حين أكد صانعي الأغنية تامر حسين وعزيز الشافعي أن حديثه ليس له أي أساس من الصحة.

وأعاد الفنان رامي صبري، غناء أغنية "شكرا" التي طرحها الفنان عمرو دياب ضمن أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، والتي كانت سببًا في وقوع خلاف بين "رامي" والملحن عزيز الشافعي.

أغنية "شكرا" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم.