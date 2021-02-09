شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن "على شرف" خليفة عمار الشريعى فى عالم الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علي شرف، اسم له تاريخ كبير في المجال الموسيقى، وكثير ما يقارن اسمه بالراحل الموسيقى عمار الشريعى، وذلك بسبب حالته الصحية المشابهة حيث يعانى من ضعف الرؤية.

بدأ علي شرف حياته المهنية بالتوزيع الموسيقي للمطربين مثل محمد فؤاد، وعلى الحجار، وحمادة هلال، كما قام بتأليف العديد من الألحان الاستعراضية لفوازير الفنانة نيللى.

على شرف هو مؤلف موسيقي وعازف كمان وبيانو تخرج فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سنة 1985، ومن أكاديمية الفنون سنة 1986، حيث حصل على بكالوريوس في تخصص آلة الفيولينة، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في علوم الموسيقى الـ Ethnomusicology.

ومن أحدث أعماله المشاركة في حفل الافتتاح الأول لمهرجان الجونة السينمائي لسنة 2017، حيث قام بتوزيع أغاني الأفلام المصرية والعالمية في ميدلي موسيقي رائع من غناء فرقة فابريكا، وتكرر اللقاء مع فرقة فابريكا في سنة 2018 في مسلسل بالحجم العائلي بطولة يحيى الفخراني وكان ذلك في صورة توزيع حديث لأغاني الفنان محمد فوزي.

كما شارك الموسيقار علي شرف في تأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع التترات، للعديد من المسلسلات الدرامية التليفزيونية مثل "رياح الغدر"، من بطولة مرفت أمين وسوسن بدر ومن اخراج رضا النجار، وكذلك مسلسل "بابا في تانية رابع"، بطولة محمود ياسين وهالة فاخر وحسن مصطفى وإخراج مدحت السباعي.

كما قام علي شرف بتأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع التترات في مسلسل "أدهم وزينات والثلاث بنات"، من بطولة فاروق الفيشاوي وفردوس عبد الحميد وأمينة رزق ومن إخراج محمد فاضل.

وقام أيضا الموسيقار علي شرف بتلحين وتوزيع التترات الغنائية مثل مسلسل "فجر ليلة صيف"، من تأليف أسامة أنور عكاشة، كما وضع كلمات تترات المسلسل الشاعر جمال بخيت وقام بالغناء مدحت صالح.

واشترك علي شرف مع الشاعر جمال بخيت في عملين آخرين، وهما مسلسل "المنادي"، غناء محمد الحلو، وفيلم "شباب على الهوا" غناء علي الحجار وإخراج عادل عوض، وتكرر لقاء علي شرف مع المطرب علي الحجار من خلال مسلسل "أغلى الناس"، ووضع كلمات التترات الشاعر سيد حجاب.

وأخيرا شارك علي شرف في تأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع التترات للمسلسل الكوميدي "شغل عفاريت"، من بطولة حمادة هلال ومنة شلبي.