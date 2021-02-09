شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يشارك بصور من كواليس تصوير مسلسله الجديد " فارس بلا جواز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم مصطفى قمر، جمهوره و متابعيه صور من كواليس تصوير مسلسله الجديد، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصور قائلا:" بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا علي الله أثناء تصوير مسلسل فارس بلا جواز صلوا علي سيدنا النبي دعواتكم".



مصطفى قمر 1



مصطفى قمر

وبدأ النجم مصطفى قمر، مطلع هذا الأسبوع، تصوير مسلسله الجديد "فارس بلا جواز"، تأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام.، المقرر أن ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل، ويضم العمل العديد من النجمات اللاتى يشاركن كضيوف شرف فى كل حلقة، خاصة أن أحداث العمل تدور فى إطار حلقات متصلة منفصلة.

مسلسل "فارس بلا جواز"، يشارك فى بطولته ديمة بياعة وفاطمة عادل ومحمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، وعدد من الممثلين الشباب، منهم مصطفى حمزة ومحمد ويوسف وراندا عبد السلام ومغاورى.

يذكر أن مصطفى قمر يشارك كضيف شرف في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكداونى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين، من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.