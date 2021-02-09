شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لـ كريم عبد العزيز من مسلسله " الاختيار 2 " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشرأول صورة من لوك النجم كريم عبد العزيز فى مسلسله الرمضانى المقبل "الاختيار 2"، والذى يشارك فى بطولته النجم أحمد مكى حيث يظهر بشخصية جديدة ومحتلفة خلال الأحداث، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك فى البطولة كل من النجم إياد نصار وأسماء أبو اليزيد، وعدد كبير من الفنانين.

ويواصل فريق عمل المسلسل التصوير حاليا فى العديد من الأماكن مابين المقطم ومدينة الإنتاج الإعلامى وعدد أخر كبير من مواقع التصوير.

وعرض الجزء الأول من "الاختيار"، في شهر رمضان الماضي، وجسّد بطولات رجال الكتيبة 103، الذين استشهدوا في كمين البرث عام 2017، عقب هجوم إرهابي، وجسارة الشهيد أحمد منسي، وجنود وضباط الكتيبة، وتفاصيل خيانة هشام عشماوي، وتحوله إلى إرهابي قبل أن ينال عقابه ومعاقبته بالإعدام شنقًا.

مسلسل "الاختيار" الجزء الأول بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، محمود حافظ، إنعام سالوسة، وإسلام حافظ، وعدد من نجوم الشرف أبرزهم آسر ياسين، محمد إمام، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، محمد رجب، وماجد المصري، من إخراج بيتر ميمي، وسيناريو وحوار باهر دويدار.