شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر بعد تعرضها لأزمة صحية: الحمد لله أزمة تنفس بلا أسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر، عن تعرضها لأزمة تنفس بسيطة، خلال الفترة الأخيرة، وأوضحت فى تدوينه عبر حسابها على "فيس بوك"، تفاصيل ما جرى معها، كما وجهت نصائح لمتابعيها، حيث كتبت: "الحمد لله أزمة تنفس بلا أسباب والله العظيم عدت قسما بالله "، وأضافت: "خذ من القرآن ما شئت لما شئت هو دواء لكل داء كلمات الله.. ونعم بالله.. حبيبي ياالله".



بوست فريدة سيف النصر

ووجهت تحذيرًا لمتابعيها من خطورة منصات السوشيال ميديا التى وصفتها بـ"سلاح ذو حدين"، حيث كتبت في بوست أخر: "كلمه لله..السوشيال ميديا سلاح ذو حدين ممكن هلاك وممكن نجاه .. إنك تأخذ ثواب ما تنشره لأنه يصل بسرعة البرق.. حتي لو خبر عمل ضعوا هالة الاحترام لربكم قبل مهنتكم لا نها تعيشكم فا عيشوا بكرامة..ولاتنسوا إنه ممكن ما نكتبه أو نصوره ونضعه في ثواني يكون آخر شئ نفعله انه واقع ويحدث وربما حدث لمقربين منكم ولكننا نتجاهل او نتناسى.. لا أريدكم أن تغضبوا مني لكن لابد أن تحذروا إنه زمن الفجأة والمفاجأة آلا يكفي الوباء. أحبابي من يحبكم يذكركم، ولكم ولنا الله".

فريدة سيف النصر

يأتي هذا فيما تشارك الفنانة القديرة فريدة سيف النصر، في أحداث مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، والمقرر أن ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل، وتجسد فريدة سيف النصر ضمن أحداث المسلسل دور سيدة غجرية ودجالة تقرأ الودع من خلال الكف وتدعى "كحلا"، وتتلون فى أكثر من شخصية طوال أحداث المسلسل.

يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، هبة مجدى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدورأحداث المسلسل فى حقبة الأربعينات والخمسينات، حول مشاكل وحكايات الصعيد.

وكان آخر ظهور للفنانة فريدة سيف النصر في مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال الذى عرض في شهر رمضان الماضى وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من مى عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى ورياض الخولى، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.