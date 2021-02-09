شكرا لقرائتكم خبر عن علي الكشوطي يكتب: أختاه .. هو معز مسعود كان وعدك بالجواز ولا حاجة!! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرغاية في العجب.. معز مسعود اتجوز حلا شيحة.. ألف مبروك ربنا يسعدهم ويهنيهم.. نقطة ومن أول السطر..السطر السابق هو المفترض أن يكون السطر الوحيد الذي يكتب أو يروي حول عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود أكثر من ذلك هو تدخل سافر فى حياة الاثنين، ليس له أي مبرر واضح، إلا إذا كان مسعود وعد البنات على مواقع التواصل الاجتماعي بالزواج وخلي بهن.



معز مسعود وحلا شيحة

ما الضرر أو النفع الذي عاد عليك عزيزي المناضل عبر وسائل التواصل الإجتماعي من عقد قران معز مسعود وحلا شيحة، هل طلب أحدهم منك "سلفة" لشراء السجاجيد والستائر..بلاش، "هل كنت متقدم لحلا شيحة وقالتلك موافقة بس كون نفسك واتفاجأت بخبرعقد قرانها.. طب كنت عامل حسابك أن معز مسعود "منمر" علي أختك وعشمها وجري اتجوز حلا شيحة"، تساؤلات تبدو عجيبة في زمن عجيب ولكنها منطقية ربما تبرر هذا الكم من التنمر والتبجح على قلبين كتب الله لهما اللقاء في الحلال وأمام أعين الجميع.



معز مسعود وحلا شيحة

هل يعيب حلا شيحة أنها تزوجت من قبل ولديها أطفال؟ ..الاجابة لا، هل من حقها الزواج مرة أخري مع شريك حياة تختاره بنفسها دون تدخل منك أيها المناضل الهمام الاجابة نعم، هل هناك ما يمنع معز مسعود من الزواج مرة أخري بسبب تجاربه السابقة الاجابة يا عزيزي برده لا، إذا أين المشكلة لماذا تستكثرون علي الثنائي الفرحة وتقررون بكل أريحية وبدم بارد تشويهما وافساد فرحتهما بتعليقات حضراتكم السخيفة والمملة والتي لم أجد فيها ما يضحك بقدر ما كشفت عن تدني مستوي التفكيرلدرجة إفساد فرحة قلبين أحب بعضهما ويحتفلان بعقد قرانهما.



معز مسعود وحلا شيحة

هل مهنتا معز مسعود وحلا شيحة تعطي لكم الحق في التهكم أو الانتقاد أو الأدلاء برأيكم في زواجهما بالطبع وبكل تأكيد لا وألف لا، ولهذا " سيبوا الناس تفرح وتنبسط علي سنة والله ورسوله، واتركوا النوايا لله وتمنوا لهما السعادة والفرح والهنا ولا تبشروا حلا شيحة بنفس مصير من سبقوها في حياة مسعود لربما وجد العريس فيها ضالته ويؤلف الله بين قلوبهما وتكون هي الأخيرة التي يكمل حياته معها، واذا أراد الله غير ذلك فهو النصيب والقدر لا فرحتك لهما ستغير قدرهما ولا انتقادك لهما وتجريحك لهما سيغير من شئ..خليك في حالك يا اختاه وتمني الخير للجميع.



معز مسعود وحلا شيحة

تجارب معز مسعود السابقة لم يكن أحد طرف فيها ولم نستمع لوجهة نظر الطرفين لنحكم فيما لا يخصنا من الأساس فما فعله معز مسعود هو الزواج حتي ولو وصل عدد زيجاته إلي 10 زيجات فما الضرر بالنسبة لك من شخص يقف علي قدميه من جديد مع كل تجربة زواج لم تنجح باحثا عن رفيقة جديدة بالحلال هل رفقته لواحدة تلو الأخري دون زواج سيكون مصدر فخر لكم هل سيكون ذلك أفضل لديكم عن ما إذا كان زواج علي سنة الله ورسوله ما الأزمة في الارتباط مرة وأخري طالما أمام أعين الجميع وفي النور.