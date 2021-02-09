شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يوجه رسالة صلح لـ عزيز الشافعى وتامر حسين على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المطرب رامى صبرى، رسالة للشاعر الغنائى تامر حسين والملحن عزيز الشافعى، على خلفية خلافهم الأخير عبر خاصية ستورى على حسابه بإنستجرام.

وكتب رامى، قائلا:"إحقاقا للحق وكل واحد ياخد حقه أغنية شكرا للفنان الكبير عمرو دياب، أنا فعلا كنت شغال فيها لكن الأغنية مش ملكى قانونى يعنى مثلا محدش خد منى حقوق أو مقابل مالى أو أخدت تنازل رسمي علشان بس أبرئ تامر حسين وعزيز الشافعى من الحته دى".

وتابع:" وعزيز الشافعى أنت ملحن كبير ونجحنا سوا ما تزعلش من كلمة اتقالت في زعل و إحنا داخلين على أيام مفترجة و شكلنا خدنا عين ومن ساعت ما لحنت و كتبت حياتى مش تمام و إحنا مش تمام حبيبى يا عزوز وحبيبى يا تامر يا مدعى يلا حصل خير".



رامى صبرى

فى وقت سابق كشف الفنان رامى صبرى عن تدخل نقيب الموسيقين هانى شاكر والسيناريست مدحت العدل على خط أزمته الأخيرة مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى، بعد غنائه أغنية "شكرا" للهضبة عمرو دياب بصوته على السوشيال ميديا، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"كلمنى نقيب المهن الموسيقية الاستاذ هانى شاكر والدكتور مدحت العدل كل الاحترام لهم وحاضرهنسى اللى فات .