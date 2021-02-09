شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر لـ"الخليج 365":"أعانى من صعوبة فى التنفس والكلام..ادعولى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة فريدة سيف النصر لـ"الخليج 365" أنها مازالت تعانى من صعوبة شديدة فى التنفس،-بعض ما شهدت حالتها بعض التحسن- مضيفة أنها حاليا لا تستطيع التحدث بشكل طبيعى حالياً مطالبة الجمهور بالدعاء لتجاوز هذه الأزمة التى ألمت بها".

وكانت فريدة سيف النصر قد أعلنت عن تعرضها لأزمة ضحية وكتبت عبر صفحتها الشخصية "فيس بوك" الحمد لله أزمة تنفس بلا سبب..والله العظيم عدت قسما بالله .. بسم الله الرحمن الرحيم.. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذى انقض ضهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فإنصب فإذا فرغت فأنصب وإلى ربك فأرغب .. صدق الله العظيم.. خذ من القران ما شئت لما شئت هو دواء لكل داء .. كلمات الله ونعم بالله ياحبيبي".

وفى سياق آخر تشارك الفنانة فريدة سيف النصر فى مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، هبة مجدى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدورأحداث المسلسل فى حقبة الأربعينات والخمسينات، حول مشاكل وحكايات الصعيد.