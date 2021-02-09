شكرا لقرائتكم خبر عن برقصة طريفة معه.. جيسيكا ألبا تعلن محاربة والدها سرطان الغدة الدرقية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة العالمية جيسيكا البا، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، فيديو يجمع مع والدها مارك ديفيد ألبا، وهما يؤديان إحدى الرقصات، لكنها صاحبت الفيديو بتعليق أحزن متابعيها.



جيسيكا البا ووالدها

وكشفت جيسيكا ألبا، فى تعليقها على الفيديوعن إصابة والدها بمرض سرطان الغدة الدرقية، موضحه أنه سيبدأ العلاج الإشعاعى، كما أكدت على قدرة والدها على هزيمة السرطان، وفقًا لما نقله موقع "BuzzFeed" الإخبارى الأمريكى، كما شاركت شركة والدها العقارية، منشورًا على انستجرام، يوضح بالتفصيل حالته والتقدم الذى أحرزه حتى الآن.



جيسكا

وذكرالمنشور: "لقد حارب مارك على وجه الخصوص COVID-19 وسرطان الغدة الدرقية في الأشهر القليلة الماضية، مع بعض الإشعاع في طريقه للشفاء قريبًا، إنه إيجابي ويشعر بالارتياح الآن".



جسكا ووالدها

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن النجمة العالمية جيسيكا ألبا، البالغة من العمر 39 عاما، كانت قد شوهدت مؤخرًا، في إطلالة أنيقة خلال تواجدها في ملعب التنس بلوس أنجلوس، وعلى ما يبدو، كانت نجمة " Sin City " تأخذ دروسًا من مدربها للمساعدة في تحسين لعبتها، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وأظهرت الصور، النجمة العالمية وهي تغادر الملعب مرتدية بذلة رياضية باللون الوردي الفاتح وحذاء رياضي أبيض، وتزامنا مع انخفاض درجات الحرارة، غطت نفسها بجاكت وردي طويل.

ودائما ما تلتزم ألبا بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ففي وقت سابق، التقطت عدسات المصورين، ظهور النجمة العالمية جيسيكا ألبا، في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وهي تتجول مع ابنتيها هونور صاحبة الـ 12 عاماً، وهايفين صاحبة التسع سنوات، في أحدث ظهور خلال أكتوبر الماضي، حيث ظهرت مع ابنتيها في شوارع لوس أنجلوس، وهما يرفعان شعار "السلامة أولاً"، فقد ظهرا وهما يرتدان الكمامات الطبية ويمسكان بمطهر الكحول من أجل حمايتهما من الإصابة بفيروس كورونا