شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صورة جمعت الراحل صالح مهران مع عبد الناصر والزعيم السوفيتى خروتشوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل، صباح اليوم، الإذاعى الكبير صالح مهران صاحب الصوت المميز بالإذاعة المصرية، والذى شارك فى تغطية أحداث مهمة مرت على مصر منها حرب أكتوبر 1973، ويعتبر واحدًا من رواد الإذاعة المصرية.

يعد صالح مهران، أحد أهم الإذاعيين فى مصر، حيث شارك فى إذاعة بيانات حرب أكتوبر المجيدة، وله ذكريات خاصة معها، يعتز بها، ونشرت أميمة مهران ابنة الإذاعى الراحل صالح مهران صورة له برفقة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والزعيم السوفيتى خروتشوف، أثناء زيارة لمصر، عبر حسابها على "فيس بوك"، مؤكدة أن هذه الصورة من أعز صور ذكرياته.



صالح مهران

ونقلت أميمة رواية والدها عن هذه الصورة، حيث قال مهران "إنه مع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، شاهد معظم زعماء العالم عن قرب، وبصوت عبد الناصر احتل الراديو المصرى مكانة عزيزة فى قلوب المصريين وكل العرب والشعوب المحبة للحرية والعدل".



جمال عبد الناصر وصالح مهران

ولد الإعلامي الراحل في 5 سبتمبر عام 1937 في منطقة الزيتون بالقاهرة، وحصل على ليسانس الآداب في اللغة العربية في مايو عام 1958، وحصل على دبلوم إعلام قسم "إذاعة وتليفزيون" عام 1974 من جامعة القاهرة وأول نشرة قدمها بصوته كانت في رمضان 1962 الساعة 8 صباحا، مع الإذاعي الكبير فاروق شوشة، وتدرج الراحل في المناصب إلى أن أصبح مديرًا عامًا للتخطيط الموسيقي والغنائي في 1991.