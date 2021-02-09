شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور يكشف لـ ”الخليج 365” تفاصيل حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد أنور عن تفاصيل حالته الصحية حاليا قائلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه خضع مؤخرا لعملية فتاق في السرة، والتي نتج عنها أعراض أخرى، مشيرا إلى إنه يعانى حاليا من أوجاع في جسده ولا يستطيع الحركة بشكل جيد.

وكان الفنان محمد أنور قد نشر في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورا قال فيه: "أي واحد في العادي لما بتسأله إيه من نعم ربنا نفسك تكون عندك.. أغلب الناس بتتمني نعم كتير.. وقليل اللي بيفكر في أهم نعمة وهي نعمة الصحة".

وتابع أنور قائلًا: "للأسف دي النعمة الوحيدة اللي مابتفكرش فيها غير لما يجيلك مرض أو تعمل عملية ساعتها بتلاقي أبسط الأشياء اللي كنت بتعملها عادي زي دخول الحمام أو النوم بقى حلم من أحلامك وساعتها بتتمنى من ربنا زوال كل النعم اللي عندك بس ترجعلك صحتك".





واختتم أنور منشوره قائلًا: "معلش مش قصدي أبقى عميق والله.. بس أصل أنا عملت عملية صغيرة أوي واتعلمت منها كتير أوي.. فقولت أكتب الكلام ده عشان لما أبقى كويس وأنسى النعمة دي الفيس بوك يفكرني".

يذكر أن الفنان محمد أنورعرض له مؤخراً مسلسل "إسعاف يونس" من 10 حلقات على منصة watch it، وشارك فى بطولته سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التونى، وحقق العمل نجاح كبير فى أولى بطولات أنور المطلقة .