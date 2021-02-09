شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب يشارك الجمهور صورة له من كواليس فيلم "الكاهن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان فتحى عبد الوهاب، صورة له من كواليس فيلم "الكاهن"، بطولة النجمة درة وإياد نصار، ويجسد عبد الوهاب فى الفيلم، دور رئيس مباحث جنائية حول جرائم القتل، ويبحث عن أسرار جريمة قتل غامضة خلال أحداث الفيلم، ويكشف العديد من المفاجآت وتتقلب الأحداث رأسا على عقب.



فتحى عبد الوهاب

نشرفتحى عبد الوهاب، عبر حسابه على "فيس بوك"، صوره له يرتدى بدلة ويجلس على كرسى ويبدو أنه يفكر في أمر ما، وعلق على الصورة: " كواليس فيلم الكاهن.. قريبًا".



فتحى عبد الـوهاب

وصور أبطال الفيلم مشاهدهم، نهاية شهر يناير الماضى، فى مدينة الفيوم والتى كانت تضمن مشاهد رومانسية بين درة وإياد نصار بعد زواجهما، ويستكمل فريق العمل التصوير فى الديكورات الخاصة بالفيلم فى القاهرة، كما أوشك مخرج العمل عثمان أبو لبن على الانتهاء من التصوير ليدخل الفيلم غرف المونتاج ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم استعداداً للمنافسة فى السينمات الفترة المقبلة.

فيلم "الكاهن" يشارك في بطولته النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هاني سلامة، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.

يذكر أن فتحى عبد الوهاب يشارك فى السباق الرمضانى من خلال مسلسل "القاهرة كابول" مع النجوم طارق لطفى وخالد الصاوى وإخراج حسام على وانتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولة المسلسل بجانبهم النجمة حنان مطاوع.