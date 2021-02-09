شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى بعد ظهورها بالشعر الأسود: كان مزيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية كاتى بيرى قررت أن تغير الـLOOK الخاص بها تماما، حيث استغنت النجمة الشهيرة عن إطلالتها الشقراء التى تميزها وفاجأت عشاقها ومحبيها بظهورها بشعر طويل باللون الأسود وذلك قبل ظهورها بـ"Jimmy Kimmel Live".

وكشفت كاتى بيرى البالغة من العمر 36 عاما عن عدد من الصور الجديدة والتى نشرتها النجمة الشهيرة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام"، والتى تضم أكثر من 112 مليون شخص، وظهرت كاتى بالصور بعد أن ارتدت شعرا مستعارا طويلا باللون الأسود وهو الأمر الذى فاجأ الكثيرين، إلا أن النجمة الشهيرة معروفة دائما أنها باحثة عن التغير والتجديد، بينما حرصت بيرى على وضع ماكياج مبهر زاد من جاذية ملامحها.

بينما قررت كاتى بيرى أن تستعرض جسدها الممشوق وذلك بعد أشهر معدودة من إنجاب طفلتها الأولى "ديزى" وذلك بمقطع فيديو قصير مدته ثوانى معدودة.

وكانت المفاجآة أن بعد ظهور كاتى بيرى فى Jimmy Kimmel Live للترويج لأمريكان أيدول اعترفت أن شعرها الأسود "مزيف".















