شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الهندى راجيف كابور عم النجمتين كارينا وكاريشما كابور عن عمر 58 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي اليوم الفنان القدير راجيف كابور، عم النجمتان كارينا وكاريشما كابور وشقيق النجم الكبير الذي رحل العام الماضي ريشي كابور، عن عمر يناهز الـ 58 عاما، وهو أحد أفراد عائلة كابور الشهيرة أشهر وأقدم واكبر عائلة فنية في السينما الهندية .

لكن الراحل كان بعكس باقي أفراد هذه العائلة، كان مقل فى الظهور وحياته الفنية قصيرة، وأفلامه لم تحقق نجاح يذكر كباقي أفراد هذه العائلة، فابتعد عن الأضواء تماما منذ عام ١٩٩٠.

وظهر كابور لأول مرة في Ek Jaan Hain Hum في عام 1983، ولعب الدور الرئيسي في آخر مشروع اخرجه والده Ram Teri Ganga Maili، في عام 1985. عمل بـ عدة أفلام أخرى أبرزها Aasmaan (1984) ، Lover Boy (1985) ) و Zabardast (1985) و Hum To Chale Pardes (1988).

كان آخر ظهور سينمائي لـ كابور في Zimmedaaar عام 1990 ثم تحول بعد ذلك إلى الإنتاج والإخراج.

أنتج فيلم الحناء في عام 1991، وأخرجه شقيقه راندير، وفي عام 1996 قدم لأول مرة كمخرج فيلم بريم جرانث، الذى كان من بطولة شقيقة ريشي كابور ومادهوري ديكشيت ولكن الفيلم لم ينجح.

وفي عام 1999 أنتج فيلم ،Aa Ab Laut Chalen الذي أخرجه شقيقه ريشي، ومنذ ذلك الحين لم يقدم اي أعمال سينمائية سواء كمخرج او كمنتج، وعن حياته الشخصية كان متزوج من المهندسة المعمارية آرتي سابهاروال.