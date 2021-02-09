شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة توثق ذكريات خاصة فى حياة الإذاعى الراحل صالح مهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإعلامية أميمة مهران، اليوم الثلاثاء، وفاة والدها الإذاعى الكبير صالح مهران صاحب الصوت المميز بالإذاعة المصرية، والذى شارك فى تغطية أحداث مهمة مرت على مصر منها حرب أكتوبر 1973، بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها الشخصى على "فيس بوك".

وفى هذا التقرير، نستعرض مجموعة من الصور النادرة التى ترصد لحظات مهمة من حياة الإذاعى الكبير صالح مهران، والتى وثق بها ذكرياته فى تدوينات متتالية عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، ويرافقه بها العديد من رموز عصره.



مهران مع الاعلامى محمد شعبان والموسيقار محمد الموجى

نشر مهران صورة له مع الموسيقار الشهير محمد الموجى، الذى يعد أبرز المجددين فى الموسيقى والغناء بعد ثورة يوليو 1952، حيث يحمل رصيده 1500 لحن لأغنية، يرافقه أيضًا الإذاعى محمد محمود شعبان والذى يعرف بـ "بابا شارو"، وهو إذاعى مصرى برز نجمه مع تقديم أحاديث الأطفال والبرامج الدرامية والغنائية فى الإذاعة المصرية.



صالح مهران فى زيارة للاهرامات

من بين أبرز الصور التي اعتز بها الراحل صالح مهران، صورة له لم يذكر موعد التقاطها بالتحديد، أثناء زيارة الأهرامات، حينما صعد إلى قمة الهرم من الخارج ووقف بجوار السارى الخشبى بمساعدة مرشد سياحى، ووقتها كان مسموحا بذلك، حسب قوله.



صالح مهران وكروان الاذاعة

كما نشر عددا من الصور للأصدقاء له، برفقة محمد بيك فتحى، كروان الإذاعة المصرية، والتى وضحت أن سبب تسميته بذلك كوكب الشرق أم كلثوم، وهو واحد من اثنين افتتحا إرسال الإذاعة فى مايو 1934، وفقا لروايته التى سردها مع الصورة، كما نشر صورة له برفقة زوجته وابنه أحمد مهران، وابنته أميمة مهران، أثناء جولة نيلية على سطح مركب صغير.