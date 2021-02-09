شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وأمير رمسيس يتسلمان جائزتى أفضل ممثلة ومخرج فى 2020 عن"حظر تجول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استلمت النجمة الهام شاهين، جائزة أفضل ممثلة سينما في الوطن العربي لعام 2020 عن فيلمها الأخير "حظر تجول"، ونشرت الفنانة الهام شاهين على صفحتها الشخصية على موقع "فيس بوك"، صور لحظة تسلمها الجائزة هي ومخرج الفيلم أمير رمسيس، وعلقت قائلة: "النهارده وصلوا لى الجايزه كأحسن ممثلة سينما فى الوطن العربى لعام 2020 عن فيلمى حظر تجول.. وأيضا مخرج الفيلم أمير رمسيس هو أحسن مخرج سينمائى".



الهام شاهين وامير رمسيس



الهام شاهين ومخرج العمل يستلمون الجائزة

والجائزة التى تسلمتها الفنانة إلهام شاهين، هى جائزة النقاد والصحافة العربية 2020 بتصويت 100 صحفي وناقد من مصر والوطن العربي كأفضل ممثلة سينمائية، حيث تم تنظيم الجائزة لأول مرة العام قبل الماضى، وفازت بها إلهام شاهين في نسختها الثانية لعام 2020.

وعبرت إلهام شاهين، عن سعادتها بجائزة النقاد والصحافة العربية، قائلة: "شيء رائع وجميل لان الجائزة على مستوى الوطن العربي، وإن الوطن العربي يجمع على اختيار ممثل أو ممثلة ده شيء مهم ولما يبقى 100 ناقد وناقدة متخصصين يبقى جائزة لها قيمتها".



الهام شاهين تتسلم جائزة النقاد

وفي وقت سابق، كانت النجمة الكبيرة إلهام شاهين، قد أكدت أن فيلم حظر تجول يقدم سينما لها قيمتها وبتخدم المجتمع ولها رسالتها، مضيفة فى حوار سابق مع تليفزيون الخليج 365 مع الزميل على الكشوطى أثناء حضورها العرض الخاص لـ فيلم حظر تجول، إنها سعيدة بعرض الفيلم للجمهور الأكبر.

وأضافت النجمة إلهام شاهين: "شرف لنا تمثيل مصر فى أى مكان فى العالم، ونقدم سينما بتخدم المجتمع حقيقى يعنى مش مجرد الناس تنبسط ويبقى فيلم وخلاص"، مؤكدة: "الفيلم بيقدم قضية مهمة جدا، والسينما لا تقدم حلول لكن تضع إيد الناس على الخطأ فى المجتمع وتخليهم هما يفكروا فى حلول".

وأكملت إلهام شاهين: "أنا بحب كل جديد ومختلف اللى (ميجرؤش) عليه أى فنانين تلاقى إلهام شاهين تتجرأ طالما هادف وتعمله، وفى موضوعات كتير بيخافوا منها أنا مش بخاف، بالعكس كل ما بلاقى موضوعات جريئة بكون مقبلة عليها أكتر".