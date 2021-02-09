شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الفنان نعيم عيسى: والدى بصحة جيدة وصوره المتداولة بالمستشفى قديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى سامى نجل الفنان نعيم عيسى الأخبار التى تم تداولها الساعات الماضية، حول تدهور حالة والده الصحية، ونشر عددا من الصور على الشوسيال ميديا أثناء تواجده بالمستشفى، مؤكداً أن الصور المتداولة قديمة ويعود تاريخها لأكثر من عام.

وقال نجل الفنان نعيم عيسى، لـ"الخليج 365"، "والدى بصحة جيدة جدا وليس مريضا، كما أشيع فى الساعات الماضية، وأن صورته فى المستشفى المنتشرة قديمة من شهر يناير العام الماضى، وما حدث أنه كان يزور والدتى فى المستشفى وشعر بالتعب ودخل العناية المركزة 3 أيام ووقتها التقطت هذه الصور وهو على سرير المرض، وعادت هذه الصور للظهور مرة أخرى".



نعيم عيسى

وأشار ابن الفنان نعيم عيسى أن والده نقل إقامته إلى الاسكندرية، موضحاً أنه بسبب تفشى فيروس كورونا والظروف التى نعيش فيها حالياً، كل الذى يحرص على زيارته هم الأقارب فقط.

الفنان نعيم عيسى من مواليد يناير عام 1937 التحق بفرقة مدبولى وفرقة الإسكندرية فى بداية حياته الفنية، ليشارك بعدها فى العديد من المسرحيات منها "الزمبليطة فى الصالون، ناس كده وكده، ريا وسكينة ، الواد سيد الشغال"، ثم انتقل للعمل فى السينما والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "المتسول، مين فينا الحرامي، الباشا تلميذ".