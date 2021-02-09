شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يشارك كارول سماحة حفل عيد الحب بالأوبرا الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب أحمد جمال، لإحياء حفلا غنائيا، بمشاركة النجمة كارول سماحة، بعد غد الخميس 11 فبراير، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب بمناسبة عيد الحب

كما يستعد المطرب أحمد جمال لطرح أحدث أغنياته خلال الفترة المقبلة، حيث شارك جمهوره بوستر دعائي لأغنية "بحبك" المقرر طرحها قريبًا، معلقا: "بحبك.. قريبًا، ‏من ألحان وكلمات/ نورالدين محمد ‏وتوزيع/ محمد العشي".

ويأتي ذلك بعدما طرح الفنان أحمد جمال أغنيته "جيل بطل"، وهي من كلمات حسن كمال وألحان محمد عزيز وإخراج تامرالضبع، وكانت هذه الأغنية إهداء منه لدعم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر مؤمن زكريا، في أزمته الصحية التي يعيشها حاليا والتي أبعدته عن المشاركة بمباريات الكرة.

كما طرح الفنان أحمد جمال الأغنية الوطنية "إحنا مش بتوع حداد"، التي تتحدث عن شهدائنا وأبطالنا، كما طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "كل سنة وأنت طيب" على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات نور الدين محمد، ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، ومن إخراج ريشا سركيس، وذلك احتفالا بعيد الحب.