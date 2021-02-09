حمادة هلال وإدوارد وويزو وحسن عبد الفتاح نجوم "ليلة الخميس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تعرض قناة "MBC مصر" في تمام الحادية عشر مساء "الخميس" أحدث حلقات برنامج "ليلة الخميس" مع ياسمين عز.

يستضيف برنامج "ليلة الخميس" في حلقة هذا الأسبوع النجوم: حمادة هلال، وإدوارد، وويزو، وحسن عبد الفتاح، في حوارات كوميدية يتخللها مجموعة مختارة من الأغاني المميزة.

برنامج "ليلة الخميس" يستضيف مجموعة من النجوم بشكل أسبوعي ليكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه.

يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 11 فبراير 2021.