كيف علّق النجوم على عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة حلا شيحة، بعقد قرانها على الداعية معز مسعود، مساء الاثنين، بأحد الفنادق المطلة على النيل، في حفل اقتصر على حضور أهل العروسين.

ونشرت الفنانة حلا شيحة صورا من عقد قرانها على الداعية معز مسعود، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وحرص عدد من نجوم الفن على تقديم التهنئة لها.

وعلّقت الفنانة التونسية دُرة زروق قائلةً: "ألف مبروك يا حبيبتي.. ربنا يسعدكم".

وكتبت الفنانة عبير صبري: "مبروك يا حلولة.. ألف مبروك ربنا يسعدكم".

وعلّقت المذيعة رضوى الشربيني قائلةً: "ألف مليون مبروك يا حبيبة قلبي".

وكتبت الإعلامية بوسي شلبي قائلةً: "مبروك يا حبيبتي".

وكتبت الفنانة رنا سماحة قائلةً: "ربنا يفرح قلبك ويسعدك".

فيما علّق رامي صبري قائلا: "ألف مليون مبرووك يا حبيبتي".

وعلّقت جومانا مراد قائلةً: "ألف مبروك يا حبيبتي".

ومن بين النجوم الذين قدّموا التهنئة للثنائي حلا شيحة ومعز مسعود أيضا، ريهام أيمن، وريهام سعيد، وسالي شاهين، ورانيا منصور، وهاجر الشرنوبي وبسمة بوسيل وغيرهم.

وبدأت قصة الحب بين حلا شيحة ومعز مسعود يوم 13 يونيو، عندما نشر الأخير صورة له بالجيتار عبر حسابه "إنستجرام"، وعلّقت "حلا" عليها قائلةً: "هاي معز.. مين واخد الصورة"، ليرد قائلا: "شخص مهم أوي".

وترددت بعدها وجود علاقة عاطفية تجمع بين حلا ومسعود، ولم يخرج أي منهما لتأكيد أو نفي ذلك.

وأثار معز مسعود الجدل من جديد، يوم 2 ديسمبر الماضي، حول علاقته بـ حلا شيحة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث أهداها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، وعلّق عليها: "لقد سجلت أغنيتي التي كتبتها عام 2007 وهي إهداء لكي يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وأعادت "حلا" نشر الأغنية، وعلّقت: "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لي.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء"، وهو ما أكد حقيقة علاقتهما.