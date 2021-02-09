أسرة صالح مهران تقرر إلغاء العزاء بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الإذاعية أميمة مهران، إلغاء عزاء والداها الإذاعي صالح مهران، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

وكتبت أميمة عبر حسابها بموقع "فيسبوك":" الصلاة على والدي بعد صلاة الظهر في مدافن الأسرة عند مقابر الكومنولث، ولن نقيم عزاءً نظرا للجائحة".

وأعلنت الإذاعية أميمة مهران، اليوم الثلاثاء، وفاة والدها الإذاعي صالح مهران، بعد صراع مع المرض.

ونشرت أميمة صورة جمعت والدها بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر، عبر حسابها الشخصي على موقع " فيسبوك"، وعلّقت: "من أعز صور ذكريات بابا الله يرحمه، بعيد نشرها مصحوبة بما كتب: مع عبدالناصر شاهدت معظم زعماء العالم عن قرب، وبصوت عبدالناصر احتل الراديو المصري مكانة عزيزة في قلوب كل المصريين، كل العرب، كل الأفارقة، وكل الشعوب المحبة للحرية والعدل والمساواة في آسيا وأوروبا والأمريكتين".