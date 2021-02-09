وفاة المذيع والمخرج السعودي عبد الرحمن يغمور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

رحل عن عالمنا المذيع والمخرج السعودي عبد الرحمن محمود يغمور، فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 85 عاما.

وأعلن خبر الوفاة نجله فراس عبد الرحمن عبر حسابه بموقع "تويتر"، وكتب: "بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله فجر اليوم الثلاثاء، والدي عبد الرحمن محمود يغمور، بعد صراع مع المرض".

ولد عبد الرحمن يغمور في مدينة جدة 1 سبتمبر عام 1936، حصل على درجة الماجستير في الإعلام من الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ العمل الفني عام 1956، فيما بدأ العمل الإعلامي في عام 1963، وعمل في إذاعة جدة، ويعتبر من أقدم المذيعين في السعودية.

ومن أشهر برامج عبد الرحمن يغمور "يوم جديد" و"بك نستعين"، وقدّم نشرات الأخبار الرئيسية في التليفزيون السعودي، والإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان وعيد الفطر، وعمل مديرا لقناة السعودية الأولى.