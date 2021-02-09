وفاة النجم الهندي راجيف كابور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

توفي ممثل بوليوود الشهير راجيف كابور، نجل النجم الهندي الراحل راج كابور، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 58 عاما.

وبحسب تقارير نُشرت في مواقع عالمية، فقد أصيب راجيف كابور بنوبة قلبية شديدة، تم نقله على إثرها إلى المستشفى.

وقال شقيقه المنتج راندير كابور حول وفاته: "لقد فقدت أخي الأصغر.. راجيف لم يعد موجودا.. لقد بذل الأطباء قصارى جهدهم ولكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه".

راجيف كابور هو منتج أفلام ومخرج وممثل هندي، ولد في 25 أغسطس 1960، وظهر راجيف كابور لأول مرة كممثل عام 1983، ومن أبرز أعماله: "Ram Teri Ganga Maili - Aasmaan - Lover Boy - Zabardast - Hum to Chale Pardes".