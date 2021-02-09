هيثم شاكر يعلن تعافيه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن المطرب هيثم شاكر، تعافيه من فيروس كورونا المستجد بعد 16 يوما قضاها في العزل المنزلي.

وكتب شاكر، عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "الحمد لله بعد 16 يوم من العزل المسحة الأخيرة سلبية".

أضاف: "آسف إني ماقدرتش أرد على كل اللي حاول يطمن عليّا برسالة أو باتصال، وبشكركم جميعا على محبتكم واهتمامكم وربنا يشفي كل مريض".

وكان هيثم شاكر أعلن مؤخرا إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "الحمد لله إيجابي كورونا، دعواتكم".

يشار إلى أن هيثم شاكر أطل على جمهوره كممثل في مسلسل "حب عمري" الذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2020، وشاركته البطولة الفنانة سهر الصايغ والفنانة منة فضالي الفنان محمد عادل، تأليف فداء الشندويلي، إخراج عبدالعزيز حشاد.

وكان أخر ألبومات هيثم شاكر بعنوان "معرفة قديمة" والذي صدر عام 2019.