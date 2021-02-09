"صاحب الفضل في اكتشافي".. أحمد إبراهيم ينعي الإذاعي صالح مهران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نعى المطرب أحمد إبراهيم، الإذاعي الكبير صالح مهران، الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الراحل هو صاحب الفضل في اكتشافه.

وكتب إبراهيم، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "البقاء لله، رائد الإعلام المذيع الكبير صالح مهران في ذمة الله، صاحب الفضل في اكتشافي، فقد تم اعتمادي مطربا بالإذاعة دون امتحان، عندما كان يعمل مديرا عاما للموسيقى بالإذاعة المصرية".

أضاف: "الله يرحمه ويحسن إليه ويسكنه فسيح جناته، خالص العزاء لمحبيه وتلاميذه وأسرته وابنته الإعلامية أميمة مهران".

وأعلنت الإذاعية أميمة مهران، اليوم الثلاثاء، وفاة والدها الإذاعي صالح مهران، بعد صراع مع المرض.

ولد الإذاعي الراحل في 5 سبتمبر عام 1937 في منطقة الزيتون بالقاهرة، وحصل على ليسانس الآداب في اللغة العربية في مايو عام 1958، وحصل على دبلوم الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون عام 1974 من جامعة القاهرة.