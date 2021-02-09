بالفيديو – مرة جديدة… ملحم زين يثير بلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 03:16 مساءً - منذ 24 دقيقة

تعرض الفنان اللبناني ملحم زين لانتقادات واسعة من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

فبعدما واجه هجوم الجمهور عليه بسبب إحيائه حفل رأس السنة رغم انتشار وباء كورونا، يواجه اليوم اتهامات المتابعين له بالعنصريّة.

وفي التفاصيل، انتشر فيديو لملحم زين وهو يمسك بعينيّ متعهّد الحفلات يوسف حرب أثناء تقليده للصينيين، وينتهي الفيديو بضحكة عالية من زين وحرب.

ورغم أن البعض تفاعل مع هذا الفيديو ضمن إطار المزاح، رفض آخرون مضمونه واعتبروا أنّ تصرّف حرب وزين لا يخلُ من السخريّة والعنصريّة لشعب بأكلمه.