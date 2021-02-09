بالصورة: انتقاماً من زوجته… عراقي يقتل أبناءه الثلاثة شنقاً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 01:38 مساءً - منذ 30 دقيقة

آخر تحديث: 9 - فبراير - 2021 1:04 مساءً

أعلنت أجهزة الأمن العراقية، الثلاثاء، القبض على رجل عراقي قتل أبناءه الثلاثة شنقاً في قضاء قلعة صالح.

وذكرت الجهات المختصة في بيان، أن “محافظة ميسان وتحديداً في قضاء قلعة صالح استيقظت صباح الثلاثاء على جريمة مروعة وهي قيام أب بقتل أبنائه الثلاثة، وذلك بسبب خلافات عائلية مع زوجته”.

وأوضح البيان أنه “بعد حصول حادث قتل بقضاء قلعة صالح جنوب مدينة العمارة ونتيجة لخطورة الحادث وأهميته وجه قائد شرطة المحافظة العميد (عبد الخضر جاسم محمد) بتشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الحادث”.

عراقي يقتل أبناءه الثلاثة شنقاً

وأضاف أن “الجاني والدهم تم اعتقاله بعد هروبه من منزله ومطاردته لأكثر من ساعة، ومن خلال التحقيق معه عن أسباب الجريمة اعترف بوجود خلافات عائلية مع زوجته وقيامه بتعاطي مادة المخدرات، ثم قام الجاني بخنق أولاده الثلاثة شنقاً حتى الموت”.

وأشار البيان إلى “تصديق اعترافاته ابتدائياً وقضائياً وتمت إحالته إلى القضاء لينال جزائه العادل”، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.