جسلة تصوير لـ محمد فراج وبسنت شوقي بمناسبة عيد الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: خضع كل من محمد فراج وبسنت لجلسة تصوير لصالح مجلة “enigma” بمناسبة “عيد الحب” الذي يصادف في 14 فبراير.

وظهر فراج وبسنت على غلاف المجلة التي علقت على المنشور الذي شاركته عبر صفحتها الرسمية بموقع “انستغرام “: “تدور قضية شغفنا حول اقتناص اللحظة في جميع مجالات الحياة. سواء كان ذلك للتعبير عن حبك أو اتباع أحلامك، فإن الهدف هو جعل كل لحظة مهمة. وفي عيد الحب، يعد كل من محمد فراج وبسنت أحد أشهر الأزواج من المشاهير في مصر.

وأضافت المجلة: “يعتبر محمد فراج وبسنت مثال للثنائي الديناميكي الذي لا يسعك إلا أن تحبه. و في هذا العدد، سوف نقدم لكم الزوجين كما لم ترهما من قبل، في جلسة تصوير أزياء مبهرة ومقابلة صريحة. حيث تكشف طيور الحب كيف التقيا لأول مرة ، وكفاحهما للتنقل في علاقتهما من خلال الشهرة وجداول العمل المزدحمة ، بالإضافة إلى خطط الزفاف المستقبلية”.

وتقول بسنت شوقي عن علاقتها بشريك حياتها “نحن نؤثر نوعا ما على بعضنا البعض لكننا لا زلنا نتعلم كيفية التواصل مع بعضنا البعض”.