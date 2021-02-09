بعد غياب.. شيرين عبد الوهاب تظهر برفقة زوجها في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: بعد تأجيل حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب الذي كان مقرراً أن تحييه بمصاحبة المطربة السورية أصالة نصري، على مسرح المجاز بالشارقة، والذي كان مقررًا له يوم الجمعة 19 شباط (فبراير)، ضمن حفلات الموسم الجديد لأمسيات “هلا بالمجاز”، يبدو أنها قررت العودة إلى مصر لحين تحديد موعد آخر.

وظهرت النجمة المصرية بملابس كاجوال بصحبة زوجها المطرب حسام حبيب في أحدث ظهور لهما، في مطار دبي أثناء وصولهما إلى هناك، وقد لاقت تفاعلاً كبيراً بين جمهورها على السوشيال ميديا.

يذكر أن مسرح المجاز، أعلن عن تأجيل حفل النجمتين ضمن حفلات الموسم الجديد لأمسيات “هلا بالمجاز”، لحين إشعار آخر، حرصا على سلامة الجميع من تفشي فيروس كورونا.

وكتب حساب المسرح الرسمى عبر “إنستغرام”: “تم تأجيل حفل أصالة وشيرين عبد الوهاب على مسرح المجاز بالشارقة حتى إشعار آخر، وذلك من أجل سلامة الجميع، يُرجى العلم أن قيمة التذاكر سيتم استردادها مباشرةً على الحساب البنكي الخاص بكم.. شكرًا جزيلًا”.

من ناحية أخرى، كشف الملحن محمد رحيم، عن تعاونه مع شيرين في أغنية جديدة، تعود من خلالها للجمهور بعد غياب عن تقديم ألبومات وأغانٍ جديدة، منذ آخر أغانيها “مش قد الهوى” والتي قدمتها أبريل الماضي، وهي من ألحان رحيم، وكلمات الشاعر محمد الغنيمي، وتوزيع أحمد إبراهيم، ونشر رحيم صورة قديمة تجمعه مع شيرين، عبر حسابه بموقع “إنستغرام”، مصحوبة بتعليق: “انتظرونا قريبًا إن شاء الله”.