أول تعليق من هنا شيحة على زواج شقيقتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: وجهت الفنانة هنا شيحة، رسالة مؤثرة إلى شقيقتها، حلا؛ بعد عقد قرانها إلى المنتج معز مسعود، مع نشر عدة صور عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”.

وكتبت هنا تقول: “تم عقد قران حبيبتي وأختي وروحي ونصفي الآخر حلا الجميلة قلبًا وقالبا، على الذي اختاره قلبها وأيده عقلها.. يا رب بارك لهما وبارك عليها واجمع بينهما في خير”.

وتابعت: “بحبك قوي يا حلولا.. النهاردة من أسعد أيام حياتي، لاني شيفاكي مبسوطة”.

واختتمت: يارب دايما مبسوطة بدعيلكوا ربنا يحفظكوا ويبعد عنكوا العين ويرضيكوا ويرضى عليكوا”.

واحتفلت الفنانة حلا شيحة بعقد قرانها إلى المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود وذلك داخل أحد الفنادق النيلية.

واقتصر الحضور على أسرتي العروسين ولم يتم توجيه أي دعوات لأصدقائهما، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا من منع التجمعات في المناسبات الاجتماعية.

وأقيم عقد القرآن عقب اكتمال عدة حلا شيحة بأيام حيث انفصلت عن زوجها الكندي يوسف هاريسون رسميا في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث تنازلت حينها عن كل حقوقها الشرعية منه.