صورة نادرة من أواخر أيام رشدي أباظة تظهر تأثير المرض على شكله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: استعاد بعض الناشطين على المواقع صورة تعود إلى المراحل الأخيرة من حياة الفنان الراحل رشدي أباظة. وبدا فيها إلى جانب زوجته الأخيرة ابنة عمه نبيلة أباظة. ولاحظ الكثير من المتابعين أن تغييراً كبيراً طرأ على شكله بسبب المرض.

وذكّر آخرون بأنه توفي بتاريخ 27 تموز (يوليو) من العام 1980 عن 53 عاماً وذلك بعد معاناته من مرض سرطان الدماغ. وأشاروا إلى أنه كان قبل هذا يشارك في تصوير فيلم “الأقوياء” إلى جانب الفنان الراحل عزت العلايلي. وقد حل محله حينها الفنان القدير صلاح نظمي.

ويشار إلى أنه تم في وقت سابق تداول صورة تعود إلى زمن مراهقة الفنان. وتبين من خلالها أن ملامحه لم تتغير مع التقدم في العمر وأنه حافظ على وسامته.

ويذكر أن أباظة بدأ رحلته الفنية في فيلم “المليونيرة الصغيرة” الذي عرض في العام 1949 إلى جانب الفنانة فاتن حمامة. كما تألق من خلال مشاركته في فيلم “امرأة على الطريق” الذي عرض في العام 1958 وظهر فيه إلى جانب شكري سرحان وزكي رستم وهدى سلطان، علماً أنه من إخراج عز الدين ذو الفقار. وبعد ذلك شارك في أفلام عدة منها “لا وقت للحب” و”الزوجة 13″ و”صراع في النيل” و”عروس النيل” و”اريد حلاً”.