انتقادات لاذعة لـ ملحم زين بسبب تقليد هذا الشعب.. إليكم ما فعله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تعرض الفنان اللبناني ملحم زين لموجة من الانتقادات بسبب فيديو ظهر فيه برفقة المنتج السوري يوسف حرب وتناقله عدد كبير من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وفيه بدا الفنان وهو يقف خلف حرب ويقوم بشد عينيه نحو الخارج ليبدو شبيهاً بأهل الصين. وبدأ الأخير بتقليد طريقة كلام هؤلاء. ورأى بعض الناشطين في هذا عنصرية وانتقدوا الفنان معربين عن استغرابهم كيفية قبوله ذلك.

وفي المقابل أشار آخرون إلى أن المقطع يأتي في دائرة المزاح وخفة الدم فقط وأنه يخلو من أي دلالات عنصرية.

وحقق الفيديو على أحد تلك الحسابات أكثر من 256 ألف مشاهدة. ومما جاء في التعليقات عليه: “مبين عم يتسلوا مع بعض وما فيها شي عنصري هيدا تقليد مش عنصرية” و”إذا خلص النفط استعملوا دمهم” و” لولا الصين كان ماشفت الأيفون وكان نص ملابسك وأدواتك الكهربائية بسعر مضاعف فاحترم حالك” و”ما فيه عنصرية ابداً بوجهة نظري بالعكس ضحكني” و”وين العنصرية بالموضوع؟”.