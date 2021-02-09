أنغام بصورة قديمة مع شادية.. والجمهور يعلق: “نفس الملامح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: نشر حساب تابع لمعجبي الفنانة المصرية أنغام على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة قديمة من طفولتها أثارت اهتمام عدد كبير من المتابعين. وفيها ظهرت طفلة صغيرة برفقة الفنانة الراحلة شادية.

وانطلقت إثر هذا موجة من التعليقات حيث أشار معظم المتابعين إلى أنها لم تتغير كثيراً منذ ذلك الحين وأنها ما زالت تحتفظ بالعديد من ملامحها.

ويشار إلى أن الفنانة وجهت في وقت سابق من خلال حسابها الخاص على “تويتر” رسائل إلى عدد من الفنانين مهنئة إياهم على أعمالهم. ومن أبرزهم أحلام حيث توجهت إليها بتغريدة جاء فيها: “سبحان من خلق خامة صوتك وحلاوتها وتميزها. عن أحلام أتحدث مبروك ألف مبروك ألبومك يا حبيبتي”. وردت عليها الفنانة الإماراتية: “سبحان من خلق قلبك وطهرك وصوتك يا أغلا خواتي حبيبتي أنغام شكراً أسعدتيني واسمعي الألبوم ويهمني رأيك وأهديكي عيوني بس”.

كما أعلنت إعجابها بأغنية “فاضي شوية” للفنان الشاب حمزة نمرة وكتبت: “بمناسبة عيد ميلادي ممكن حد يبلغ حمزة نمرة إني معجبة بأغنيته فاضي شوية وقولوا له مبروك أنغام”.