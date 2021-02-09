شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الإذاعي الكبير صالح مهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رحل صباح اليوم الإذاعي الكبير صالح مهران صاحب الصوت المميز بالإذاعة المصرية، والذي شارك في تغطية أحداث مهمة مرت على مصرمنها حرب أكتوبر 1973، ويعتبر واحدًا من رواد الإذاعة المصرية.

وأعلنت ابنته الإذاعية أميمة مهران عن وفاته بعد فترة من المرض، ونشرت صورا لوالدها برفقة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وكتبت بوست قائلة فيه : «من أعز صور ذكريات بابا الله يرحمه، بعيد نشرها مصحوبة بما كتب : مع عبدالناصر شاهدت معظم زعماء العالم عن قرب، وبصوت عبدالناصر احتل الراديو المصري مكانة عزيزة في قلوب كل المصريين، كل العرب، كل الأفارقة، وكل الشعوب المحبة للحرية والعدل والمساواة في آسيا وأوروبا والأمريكتين.

ولد الإعلامي الراحل في 5 سبتمبر عام 1937 في منطقة الزيتون بالقاهرة، وحصل على ليسانس الآداب في اللغة العربية في مايو عام 1958، وحصل على دبلوم إعلام قسم «إذاعة وتليفزيون» عام 1974 من جامعة القاهرة وأول نشرة قدمها بصوته كانت في رمضان 1962 الساعة 8 صباحا، مع الإذاعي الكبير فاروق شوشة، وتدرج الراحل في المناصب إلى أن أصبح مديرًا عامًا للتخطيط الموسيقي والغنائي في 1991،