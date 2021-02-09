شكرا لقرائتكم خبر عن رشا شيحة تحتفل بعقد قران شقيقتها بصور جديدة ودعاء .. شوف قالت إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت رشا شيحة، شقيقتها حلا شيحة والداعية معزمسعود بعد عقد قرانهما، أمس، داخل أحد الفنادق الشهيرة المطلة على النيل، ونشرت عدد من الصور الخاصة باحتفالية عقد القران وظهرت بها الأسرة.



بوست رشا شيحة

نشرت رشا شيحة، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام" عدد من الصور من احتفالية الأسرة بعقد القران، وعلقت عليها :"اللهم أسعدهم حتى يكونوا أسعد خلقك .. ربي أجعل الفرح عنوانا لهم فى كل لحظة".



احتفالية عقد قران حلا شيحة



احتفالية عقد قران حلا شيحة



احتفالية عقد قران حلا شيحة



احتفالية عقد قران حلا شيحة



احتفالية عقد قران حلا شيحة

وكانت قصة حب حلا شيحة ومعز مسعود قد بدأت منذ عدة أشهر وطالت الأقاويل حلا وقتها ولكن لم تعلق بالإيجاب أو بالنفى، لكن قصة حبهما ظهرت يوم 13 يونيو عندما نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه "إنستجرام"، صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها معز: "شخص مهم أوى".

وفى يوم 2 ديسمبر الماضى وبعد فترة من الشائعات والأخبار عن ارتباطهما أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية الإسلامى معز مسعود، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، حيث قال "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وقامت حلا بإعادة نشر الأغنية، معلقة عليها "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء".

وقد أثارت حلا شيحة ومعز مسعود جدلا بشأن علاقتهما وقصة الحب التي جمعتهما بدون مقدمات، خاصة أنهما شوهدا أكثر من مرة في عدة أماكن عامة وتسربت لهما مجموعة صور.