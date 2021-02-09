شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة عادل أدهم.. "الشرير اللذيذ" قدم إيفيهات لا تنسى فى عالم السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم رحيله إلا أننا دائما نتذكر افيهاته في الأفلام التي قدمها ونحفظها ونستخدمها في مواقفنا الحياتية ونضحك كثيرا من أدائه، إنه الفنان الكبير الراحل عادل أدهم الذي تمر اليوم ذكري رحيله فقد توفي 9 فبراير عام 1996 تاركا 280 فيلما سينمائيا، عادل أدهم احترف أدوار الشر حتي أصبح أداءه علامة مسجلة له وحده في تقديم الشر بخفة ظل تجعلك تحبه ولا تكرهه في العمل الذي يقدمه فهو يقدم " الشر اللذيذ " وهي بالمناسبة مدرسة نجح فيها من قبل الكثير من النجوم منهم زكي رستم في أدوار الشر التي قدمها واستيفان روستي الذى كان محبوبا في هذه المنطقة من التمثيل.

عادل أدهم برع في تجسيد أدوار كثيرة ومتعددة منها: المعلم والقواد ورجل الدولة القوي والفاسد والمتسلط والنصاب، وكلها أدوار لمع خلالها برنس الشاشة الذي استطاع أن يجبر ذاكرة السينما العربية على تخليد اسمه من ضمن عمالقة الشر في السينما العربية، بل وابتكر فلسفة خاصة لأداء الشرير.

حصل الفنان عادل أدهم على عددا من الجوائز منها : جائزة الهيئة العامة للسينما والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وجائزة مهرجان الفيلم العربي في لوس أنجلوس عام 1985 .