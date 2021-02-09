صور ورسالة خاصة.. شقيقة حلا شيحة تهنئها على زواجها من معز مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرصت الفنانة المعتزلة رشا شيحة، على تهنئة شقيقتها الفنانة حلا شيحة، بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود، مساء الاثنين، بأحد الفنادق المطلة على النيل.

ونشرت رشا، صورا من عقد القران عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلةً: "ألف مبروك أختي الجميلة ومعز.. اللهم أسعدهم حتى يكونوا أسعد خلقك، ربي اجعل الفرح عنوانا لهم في كل لحظة.. مبروك".

وبدأت قصة الحب بين حلا شيحة ومعز مسعود يوم 13 يونيو، عندما نشر الأخير صورة له بالجيتار عبر حسابه "إنستجرام"، وعلّقت "حلا" عليها قائلةً: "هاي معز.. مين واخد الصورة"، ليرد قائلا: "شخص مهم أوي".

وترددت بعدها وجود علاقة عاطفية تجمع بين حلا ومسعود، ولم يخرج أي منهما لتأكيد أو نفي ذلك.

وأثار معز مسعود الجدل من جديد، يوم 2 ديسمبر الماضي، حول علاقته بـ حلا شيحة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث أهداها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، وعلّق عليها: "لقد سجلت أغنيتي التي كتبتها عام 2007 وهي إهداء لكي يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وأعادت "حلا" نشر الأغنية، وعلّقت: "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لي.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء"، وهو ما أكد حقيقة علاقتهما.