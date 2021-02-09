الحلفاوي وأنغام ورانيا يوسف.. كيف علّق نجوم الفن على خسارة الأهلي من بايرن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّق الكثير من نجوم الفن على خسارة النادي الأهلي أمام بايرن ميونيخ الألماني بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أحمد بن علي" مساء اليوم الاثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020 المقامة بقطر.

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه على موقع "تويتر: "شوط ثانٍ جيد.. نتيجة معقولة أمام بطل العالم.. وهي التي توقعتها في السيناريو الأول.. أمامنا الآن أهم مباراة والمطلوب فيها الفوز على النادي البرازيلي لتحقيق المركز الثالث واعتلاء المنصة في نهاية سعيدة إن شاء الله".

وكتب الفنان كريم فهمي عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "عملتوا اللي عليكوا يا رجالة، شكرا، لما فريقك يوصلك إنك تزعل عشان خسر من بايرن أحسن فريق في العالم.. الأهلي جمهوره طماع وأنا أكبر طماع.. حاجة تشرف بجد".

وكتبت النجمة أنغام عبر "تويتر": "كل الاحترام لرجال وأبطال الأهلي.. شرفتونا".

وكتبت الفنانة رانيا يوسف عبر "تويتر": "شكرا لاعبي الأهلي الأبطال على مباراة اليوم أمام بايرن ميونخ، تجربة وأداء محترم.. ننتظر منكم التتويج بالمركز الثالث في البطولة".

وكتبت المطربة اللبنانية يارا عبر "تويتر": "هاردلك لفريق الأهلي.. قدّم مستوى جيد ومُشرّف أمام البايرن الفريق اللي ما يقدر عليه إلا ربنا، وإن شاء الله المركز الثالث يكون من نصيب الأهلي.. الأهلي في المونديال.. كأس العالم للأندية".

ونشرت الفنانة آيتن عامر صورتين لها بفانلة الأهلي الحمراء عبر "تويتر"، وعلّقت: "فخورة بيك يا أهلي.. عالحلوة والمرة معاك.. الأهلي.. شكرا لكل الفريق الرجالة بجد".

فيما كتب الفنان أحمد السعدني عبر "تويتر": "الحمدلله مع فرقة معندهاش عزيز ولا غالي ولا تعرف الرحمة.. الخروج بالنتيجة دي إنجاز كبير فعلا.. أهلاوي وافتخر"، وأضاف: "نداء لجماهير الكرة المصرية أهلاوية وزملكاوية.. أي حد شايف أن الأداء كان وحش وليه منهاجمش والكلام ده ميتفرجش على كرة تاني.. نصيحة ممكن يتفرج على بلياردو مثلاً.. لو موسيماني فتح الماتش كنا حنشيل سبعات تمنيات.. اللي أنا خايف منه حقيقي الماتش الجاي لأن اللاعيبة جابت جاز وحظنا وقع في البرازيل لازم روتيشن مش أقل من ٤ أو ٥.. كأس العالم.. الهاشتاج للي مش واخد باله بس".

وكتب محمد محسن عبر "تويتر": "شكراً الأهلي كنتم رجال.. أهلاوي وأفتخر.. ومش هنرضى بأقل من المركز الثالث".

وكتب الفنان محمد ثروت عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "شكرًا يا رجالة.. شرفتونا".

وكتب الشاعر أيمن بهجت قمر عبر "تويتر": "أهلاوي وليّا الفخر".

وكتب الفنان شادي ألفونس عبر "تويتر": "أبطال.. الأهلي فريق كبير.. الأهلي بايرن.. الأهلي في المونديال".

فيما كتب الشاعر أمير طعيمة عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "عمري ما هقتنع أنك تنزل مباراة منتهى طموحك أنك تخسر بأقل عدد من الأهداف مهما كان الخصم، مجرد أنك لاغي التفكير في حقك المشروع في المكسب بيبقى نتيجته أنك لا هتكسب ولا هتقدم كرة حلوة ولا هيبان حتى لاعب سوبر من فريقك يستفيد فرديا من أن نادي كبير يستهدفه.. أنا مش شايف أي مكسب ولو معنوي من مباراة مهددتش فيها مرمى الخصم بكرة واحدة، ملحوظة: ماتش 8-2 بتاع برشلونة ده ماتش بيحصل كل 100 سنة مرة، وكان الأولى أنك تفكر تكسب الماتش حتى لو دي حاجة هتحصل كل 100 سنة مرة، على الأقل كنت هتقدم نفسك بصورة حلوة حتى لو خسرت".

ويدين بايرن بالفضل في الفوز إلى الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أحرز هدفي المباراة، وبهذه النتيجة، يتأهل البافاري إلى المباراة النهائية لمواجهة تيجريس المكسيكي.

ومن المقرر أن ينافس الأهلي على الميدالية البرونزية في المسابقة حين يلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل.