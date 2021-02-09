سواريز يحطم رقما تاريخيا لرونالدو في الليغا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 43 دقيقة

تمكن النجم الأوروغواني، لويس سواريز، من تحطيم رقم تاريخي في الدوري الإسباني كان قد سجله النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عندما كان لاعبا في ريال مدريد.

وبحسب موقع “غول” فقد أصبح سواريز أول لاعب يسجل 16 هدفا في أول 17 مباراة يلعبها مع فريقه، في الدوري الإسباني، ليحطم بذلك الرقم الذي صنعه “صاروخ ماديرا” عندما سجل 15 هدفا في أول 17 مباراة في العام 2009 مع ريال مدريد.

وكان سواريز قد سجل لفريقه أتلتيكو مدريد، أمس الإثنين، هدفين في المباراة التي جمعته من ضيفه سليتغا فيغو في “الليغا” الإسبانية وانتهت بالتعادل 2-2، وليحافظ بذلك “الهنود الحمر” على صدارتهم للدوري برصيد 50 نقطة رغم بقاء مباراة مؤجلة لهم.

وعقب تلك المباراة قال مدرب الأتلتيي، دييغو سيميوني إن نتيجة التعادل بين الفريقين كانت عادلة، موضحا: “لم نستحق الهدف الأول خلال الوقت الإضافي من الشوط الأول وردوا هم بهدف في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني”.

وعن الغيابات التي أثرت على فريقه بسبب الإصابات بفيروس كورونا، أكد المدرب الأرجنتيني أن الإصابات تمس فريقه لأنها تؤثر على كل الناس، لافتا إلى أن الجميع في أتلتيكو يحاول الاهتمام بسلامة اللاعبين.

وتابع: “نحن في فترة حرجة بالنسبة للمجتمع والعالم، معقدة للغاية. نريد الحفاظ على أنفسنا. نحن مستعدون لحدوث ذلك لدينا، هناك لاعبين ينتظرون الفرصة كي يحسنوا استغلالها وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين كي يلحقوا بالفريق ويواصلوا المنافسة”.