محمد عساف يُعلن عن مفاجأة سارة لجمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: صوّر النجم الفلسطيني محمد عساف يوم أمس الإثنين، أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان “اني مثل مرايتك” من كلمات رامي العبودي ومن الحان علي صابر وتوزيع محب الراوي.

وخصّ محبوب العرب الجمهور عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” بصورة من كواليس التصوير في دبي.

وكان محمد عساف قد طرح في الفترة الماضية أغنية “فلسطين انتِ الروح” كلمات سامي عفانة، ألحان محمد المدلل وتوزيع محمود عمار وإشراف انس النجار وتم تسجيل العمل وتصويره بأسلوب الفيديوكليب في لندن تحت إدارة المخرج احمد الوحيدي، وهي ثمرة التعاون ما بين “عساف” ووزارة الثقافة الفلسطينية.

يذكر أن عساف كان قد غنى بصوته “تيتر” مسلسل “عروس بيروت” الذي يشارك في بطولته كل من ظافر العابدين وكارمن بصيبص ومحمد الأحمد ومرام علي وآخرين.