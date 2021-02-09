بالصور – غادة عادل تكشف حقيقة زواجها من حسن شاكوش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنّانة المصرية غادة عادل وبرفقتها مغني المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، وأرفقوها بإشاعات كثيرة تفيد بارتباطهما.

هذا الأمر، أثار غضب عادل التي حرصت على الردّ والتوّضيح، فنشرت صورة تجمعهما عبر “إنستغرام”، وأرفقتها بكلمات توضيحية.

وقالت: “حسن شاكوش فنان محترم ولقائي به لم يتعدَ متابعتي لفقرته الغنائيه وصورة فوتوغرافية”.

وأضافت مشددةً على كذب أخبار ارتباطهما: “أي كلام قيل أو كُتب بخلاف ذلك ما هو إلا هراء من نسج خيال كاتبه أو قائله”.

وانفصلت غادة عادل عن زوجها المنتج والمخرج مجدي الهواري عام 2018، وذلك بعد سنوات من الزواج الناجح، الذي أثمر من الأبناء: محمد، حمزة، مريم، عبد الله، عز الدين.

وبدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات، ثم بعدها اكتشفها الهواري كوجه سينمائي جديد، ومن أشهر أعمالها السينمائية في بدايتها الفنّية فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” في عام 1998 بمشاركة مجموعة من النجوم: محمد هنيدي، وأحمد السقا، ومنى زكي وهاني رمزي.