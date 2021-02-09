“أبعد نقطة بالكون”.. العالم يترقب وصول “مسبار الأمل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ساعات قليلة تفصل العالم عن وصول “مسبار الأمل” الإماراتي، إلى مدار الالتقاط حول المريخ، ليكون بذلك أول مسبار عربي ينطلق خارج مدار الأرض لاستكشاف الكوكب الأحمر.

فمن المقرر أن يبدأ “مسبار الأمل” بعد أقل من 12 ساعة بإبطاء سرعته ذاتياً من 121 ألف كيلومتر في الساعة إلى 18 ألف كيلومتر في الساعة فقط، وذلك خلال 27 دقيقة تعرف باسم “الـ27 دقيقة العمياء”، وذلك باستخدام محركات الدفع العكسي الستة “دلتا في” المزود بها المسبار.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد غرد عبر توتير قبل ساعات:” غداً نحتفل بخمسين عاماً من التأسيس عبر وصولنا للمريخ بإذن الله .. نحتفي بثمرة عمل زايد وراشد طيب الله ثراهما في بناء الإنسان .. غداً نبدأ الاستعداد للخمسين الجديدة .. غداً نثبت للعالم أن لا شيء مستحيل أمام الإمارات والإماراتيين .. غداً نصل بالعرب لأبعد نقطة في الكون”.

إلى ذلك، يعد مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ أول مشروع عربي لدراسة الكوكب الأحمر، فيما يعتبر مسبار الأمل مشروعا طموحا لتسجيل حضور علمي وبحثي عربي في مجال استكشاف الكوكب، لتكون الإمارات خامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز.