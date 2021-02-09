معز مسعود.. هل تكون حلا شيحة "ملهمته الأخيرة"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر اسم الداعية المصري معز مسعود مواقع التواصل الاجتماعي، كما احتل قائمة الأكثر بحثا على موقع جوجل، بعد زواجه من الفنانة حلا شيحة.

وفي السطور التالية تلقي ”الخليج 365” الضوء على محطات من حياة معز مسعود، وأبرز النساء اللاتي دخلن حياته.

ولد معز مسعود في 27 فبراير 1978، وتخرج من الجامعة الأمريكية، وفي عام 2000 بدأ دراسة العلوم الشرعية الإسلامية على أيدي كبار العلماء، الأمر الذي أهله لتقديم الدروس الدينية حول العالم باللغتين العربية والإنجليزية.





أسلوب معز مسعود الشيق دفعه لتقديم برامج تليفزيونية يخاطب من خلالها الشباب حول أمور الدين، وفي عام 2007 قدم برنامج بعنوان "الطريق الصحيح" وحقق هذا العمل نجاحا كبيرا وحصد شهرة واسعة.

الغريب أن شهرة معز مسعود وأخباره كباحث إسلامي و داعية تراجعت كثيرا، وتقدمت عليها أخباره الشخصية، لاسيما بعد زواجه المتكرر من الوسط الفني.





نساء في حياة معز مسعود

تزوج معز مسعود أول مرة عام 2003 من فتاة تدعى "سارة" وهي حاصلة على لقب ملكة جمال الجامعة الأمريكية، وبعد عدة سنوات حدث الانفصال.

وفي 2017 تزوج من مرشدة سياحية اسمها"بسنت نور الدين" وهي مشهورة بنشر مقاطع فيديو حول معالم مصر السياحية، والغريب أن الزواج تم بعد قصة حب كبيرة، ورغم ذلك حدث الانفصال بعد مرور 180 يوما فقط.

أما الزيجة الثالثة فكانت من الفنانة المصرية الشهيرة شيري عادل، والتي تعمل في مجال التمثيل منذ الطفولة، وفجاة وبدون أي مقدمات تم الانفصال بعد عام واحد.





في نهاية 2020 دخل معز مسعود قصة حب جديدة مع الفنانة حلا شيحة وفي 8 فبراير 2021 تم الزواج.

قصة حب معز مسعود وحلا شيحة بدأت منذ عدة شهور، وانتشرت شائعات كثيرة حول ارتباطهما رسميا في ديسمبر الماضي، عندما نشر معز أغنية عبر حسابه على "اأنستقرام" سجلها بصوته، تحمل عنوان "المقاتل" وأرفقها بتعليق قائلا:" لقد سجلت أغنيتي التي كتبتها عام 2007 وهي إهداء لكي يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وقامت حلا شيحة نشر نفس الأغنية، معلقة: "أشعر بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لي، لديك الكثير لتقدمه، لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء".