صور: زواج حلا شيحة ومعز مسعود.. "حجاب يلفت الأنظار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت الفنانة المصرية حلا شيحة، والداعية معز مسعود، مساء الإثنين، بعقد قرانهما في أحد الفنادق الكبرى بوسط العاصمة المصرية، القاهرة.

اقتصر الحفل على عدد محدود من الضيوف، تفاديا لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي.

وظهرت حلا شيحة في حفل الزفاف مرتدية الحجاب، وتعبيرا عن سعادتها قامت بنشر مجموعة من الصور خلال عقد القران عبر تطبيق "أنستقرام" وعلقت: "اليوم الحمدلله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة.. وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا".





كما نشر معز مسعود، عبر حسابه بتطبيق "أنستقرام" صورتين من حفل عقد القران وعلق عليهما قائلا: "احتفظي بالابتسامة والتألق يا حبيبي.. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا".





قصة حب معز مسعود وحلا شيحة بدأت منذ عدة شهور، وانتشرت شائعات كثيرة حول ارتباطهما رسميا في ديسمبر الماضي، عندما نشر معز أغنية عبر حسابه على "اأنستقرام" سجلها بصوته، تحمل عنوان "المقاتل" وأرفقها بتعليق قائلا:" لقد سجلت أغنيتي التي كتبتها عام 2007 وهي إهداء لكي يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وقامت حلا شيحة نشر نفس الأغنية، معلقة: "أشعر بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لي، لديك الكثير لتقدمه، لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء".



