شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليون و500 ألف دولار حصيلة إيرادات فيلم The Marksman حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم The Marksman، إيرادات في شباك التذاكر حول العالم وصلت إلي 11 مليون و500 ألف دولار، وذلك بعد طرحه يوم 15 يناير الماضي، ويدور فيلم The Marksman حول مربي ماشية على حدود أريزونا، الذى يصبح بالصدفة المدافع غير المتوقع عن صبي مكسيكي يفر، من قتلة العصابات الذين لاحقوه إلى الولايات المتحدة.

ويقوم ببطولة فيلم The Marksman ليام نيسون، جاكوب بيريز، هاري مالدونادو، تيريزا رويز، ألفريدو كيروز، شون أ. روساليس، خوسيه فاسكيز، خوان بابلو رابا، انطونيو ليبا، كلارك سانشيز، أليكس نايت، ديلان كينين، العمل من إنتاج شركة Open Road Films.

جدير بالذكر أن آخر أفلام الممثل ليام نيسون هو بطولته لفيلم "Honest Thief" والذى شهد مشاركة لكلاً من كيت والش، جيفير دونوفان، وإخراج مارك ويليامز، الذي شارك في تأليفه مع ستيف ألريش.