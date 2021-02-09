تأحيل حفل شيرين عبدالوهاب بالشارقة حتى إشعار آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تأجيل حفلها الغنائي بالشارقة الذي كان مقررا إقامته يوم 19 فبراير الجاري.

وكتبت شيرين، عبر حسابها على تويتر: "تزامنا مع الإجراءات وتدابير الصحة الإحترازية بدولة الإمارات العربية المتحدة.. تم تأجيل حفل يوم ١٩ بالشارقة على مسرح المجاز لإشعار آخر.. إن شاء الله لقائنا قريب".

ويُعد أول حفل غنائي تظهر من خلاله شيرين عبدالوهاب منذ بدء جائحة كورونا، والذي تعود به إلى جمهورها بعد غياب طويل.

يذكر أن "شيرين" قدمت مؤخرًا أغنية "مصر أرض الجمال" كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أمير سمير وإيهاب سمير، وهندسة صوتية محمد إسماعيل.