فن ومشاهير

تأحيل حفل شيرين عبدالوهاب بالشارقة حتى إشعار آخر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تأجيل حفلها الغنائي بالشارقة الذي كان مقررا إقامته يوم 19 فبراير الجاري.

وكتبت شيرين، عبر حسابها على تويتر: "تزامنا مع الإجراءات وتدابير الصحة الإحترازية بدولة الإمارات العربية المتحدة.. تم تأجيل حفل يوم ١٩ بالشارقة على مسرح المجاز لإشعار آخر.. إن شاء الله لقائنا قريب".

ويُعد أول حفل غنائي تظهر من خلاله شيرين عبدالوهاب منذ بدء جائحة ، والذي تعود به إلى جمهورها بعد غياب طويل.

يذكر أن "شيرين" قدمت مؤخرًا أغنية "مصر أرض الجمال" كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أمير سمير وإيهاب سمير، وهندسة صوتية محمد إسماعيل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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